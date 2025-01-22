Владельцам Kia Sorento этих годов выпуска грозит серьезная опасность
Kia отзовет 74 469 автомобилей Sorento 2024 и 2025 г. в. из-за проблем с фарами
У почти 75 тысяч кроссоверов Kia Sorento 2024 и 2025 г. в. могут внезапно отказать фары и фонари, что создает высокий риск ДТП. Автомобили отзовут и бесплатно отремонтируют.
KIA Sorento
Уточняется, что проблема связана с программным обеспечением, из-за чего может произойти кратковременная потеря работоспособности осветительных приборов кроссовера. Об авариях, связанных с этим обстоятельством, пока не сообщалось.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: Carscoops
Фото:KIA
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22.01.2025
Фото:KIA
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Отзывы о Kia Sorento (2)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Достоинства:
Хорош!
Недостатки:
Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт
Комментарий:
Написал всё выше
-5