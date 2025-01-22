Автомобили корейской марки будут выпускать и продавать в России — известна цена

В России могут локализовать производство южнокорейской марки авто KGM

Официальный дистрибьютор южнокорейской марки KGM (экс-SsangYong) компания «Рэкс Моторс», ведет переговоры с одним из заводов о локализации производства автомобилей на территории России. Об этом сообщает «Дром» со ссылкой на источник.

По словам источника, переговорный процесс находится в активной фазе, не исключено, что старт производства автомобилей KGM состоится уже в 2025 году. При этом с каким предприятием идут переговоры, источник не раскрыл.

Известно, что в Петербург из Южной Кореи прибыла первая партия автомобилей KGM, речь идет о кроссоверах Tivoli, Korando и Torres, а также рамном внедорожнике Rexton. Всего на пароме прибыло порядка 800 экземпляров, цена KGM Tivoli, например, стартует от 2,5 млн рублей.

Примечательно, что на текущий момент ни одна из моделей KGM пока не получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это значит, что продавать прибывшие автомобили пока нельзя. К тому же «Рэкс Моторс» еще не заключил контракт ни с одним дилером в России. Пока только есть «соглашения о намерениях» с примерно 30 дилерами. Несмотря на это в компании рассчитывают на успех в продажах.

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Источник: news.drom.ru