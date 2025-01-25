Тюнинг грузовиков КрАЗ — это просто нечто! (видео)

Блогер показал на видео редкие грузовики КрАЗ с модифицированной кабиной

Грузовики Кременчугского автозавода заработали себе славу выносливых, неприхотливых, проходимых и весьма мощных машин. Однако к настоящему моменту культовых КрАЗ-255Б осталось совсем немного – работавшие на износ исполины потихоньку уходят в историю. Оттого ярче смотрятся редкие тюнинговые экземпляры, с которыми мы и предлагаем вам познакомиться.

Не беремся точно утверждать, откуда красный красавец из самого начала видео, но это наверняка Европа – эти машины любят и там. А столь причудливые и разнообразные «народные» варианты кабины у КрАЗа появились во многом потому, что кабина у КрАЗ-255Б была... деревянной. Точнее – стальной каркас, обшитый деревом, поверх которого закреплены листы металла.

В свое время такая конструкция давала ряд плюсов: в частности, хорошие теплоизоляционные свойства и высокую ремонтопригодность. Кабина КрАЗ-255Б прижилась настолько, что выпускалась вместе с моделью с 1967 года и аж до 1994-го, хотя к этому моменту давным-давно на производство был поставлен КрАЗ-250 с цельнометаллической кабиной.

Но, разумеется, время не пощадило этих деревянных колоссов. Благо, находятся энтузиасты, которые восстанавливают кабины – или же существенным образом обновляют и модифицируют их. Один из ярких примеров – КрАЗ с кабиной из... алюминия! Обводами «голова» довольно близка к оригиналу, но вот выглядит за счет использования «крылатого» металла совершенно по-другому! Смотрим!

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Источник: ПРО Технику