Власти Подмосковья рассказали, как улучшили безопасность на дорогах за 6 лет

Гержик: за 6 лет в МО аварийность и смертность на дорогах снизились почти на 30%

Министерство транспорта Подмосковья подвело итоги работы по улучшению безопасности на дорогах региона с 2019 по 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Зампред правительства Московской области Алексей Гержик отметил, что на безопасность на дорогах влияет не только соблюдение правил дорожного движения, но и обустройство дорог. В Подмосковье ведется комплексная работа, с особым вниманием к потенциально опасным участкам.

Каждое ДТП с пострадавшими рассматривается на специальной комиссии, на которой разрабатываются действия по предотвращению повторения аварии.

Также формируются планы по улучшению дорог с элементами безопасности.

Гержик добавил, что благодаря такому системному подходу за шесть лет в Подмосковье удалось снизить количество аварий и смертей на дорогах почти на 30%.

В течение шести лет специалисты Мосавтодора и дорожные организации провели большую работу: построили 720 км тротуаров и 415 км наружного освещения, улучшили движение в более чем 1000 местах, установили более 1200 новых светофоров и обновили старые, установили 550 км ограждений и 2500 искусственных неровностей, а также создали 600 новых пешеходных переходов и оснастили 5300 переходов подсветкой.

Каждый год в Московской области проводят ремонт дорог, обновляют дорожные знаки, разметку и устанавливают другие элементы безопасности, такие как павильоны на остановках, катафоты и дополнительная подсветка светофоров.

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Источник, фото: Минтранс МО