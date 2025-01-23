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Эти «китайцы» с пробегом вызывают доверие: эксперты назвали модели

Эксперт Титов назвал восемь лучших подержанных китайских машин на рынке РФ

Замгендиректора «Авилона» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов перечислил лучшие подержанные китайские авто. Так, хорошо продаются кроссоверы Changan Uni-K и CS75, Geely Atlas и Tugella, Tank 300 и 500, Haval Jolion и Haval Dargo.

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Россияне все больше привыкают к «китайцам» и активно покупают дилерские годовалые и двухлетние машины с небольшим пробегом, поделился Титов.

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Директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» Андрей Гришаков выделил на рынке подержанных «китайцев» такие машины, как Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и 7, а также Geely Monjaro. Причина их популярности в том, что среди брендов продающихся в России новых китайских автомобилей они занимают лидирующие позиции.

Changan Uni-K
Changan Uni-K

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Эксперты отмечают, что россияне, стремясь сэкономить, начали чаще заказывать авто с пробегом из Китая. Вторичный рынок по китайским автомобилям еще небольшой, массово они появятся в продаже через два года, но такие бестселлеры российского рынка, как Geely Coolray, хорошо продаются в подержанном виде уже сейчас, рассказали специалисты.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС | Changan
Количество просмотров 183
23.01.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС | Changan
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