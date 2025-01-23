Машина ушла под лед, женщина смогла выбраться на крышу

В Алтайском крае женщина ждала спасателей на крыше утонувшей машины

В Алтайском крае под лед реки Обь ушел легковой автомобиль, в салоне которого находились два человека. Инцидент произошел в Барнауле, машина оказалась под водой, потому что водитель решил выехать на лед.

Автомобиль ушел под воду почти полностью

Находившиеся в салоне мужчина и женщина смогли покинуть салон легковушки. Как сообщает пресс-служба МЧС России, находившийся за рулем мужчина добрался до берега самостоятельно. Пассажирка забралась на крышу авто, где и ждала прибытия спасателей. Сколько времени ей пришлось так провести, не уточняется.

Отметим, что сильные заморозки пришли в регион только сейчас, тогда как за несколько дней до этого в Барнауле фиксировался легкий минус, иногда уходящий в околонулевые температуры – это могло сказаться на прочности льда, но, вероятно, и сохранило пострадавшей жизнь. Спасатели помогли ей выбраться на сушу с помощью трехколенной лестницы и передали врачам. О состоянии мужчины, перебравшегося на берег вплавь, МЧС не сообщает.

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Источник: МЧС России