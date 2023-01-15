Спасатели дали совет, как выжить, если машина провалилась под лед

Казалось бы, очевидный факт: выезжать на лед опасно! Делать это можно только в тех местах, где есть специальные переправы. Но любителей зимней рыбалки и экстремалов, любящих погонять по заснеженным водоемам, никакие запреты не останавливают.
Сотрудники МЧС просят всех изучить важные правила безопасности и дают советы, как себя вести, если вы находитесь в проваливающемся под воду автомобиле.
В первую очередь не надо паниковать: хладнокровие здесь — главный помощник. Автомобиль может держаться на плаву несколько минут. Этого времени должно хватить для безопасной эвакуации.
Если вы едете по льду и услышали характерный треск, сразу же покидайте салон. Если машина уходит под лед — не суетитесь, а постарайтесь осторожно выбраться на поверхность.
Для спасения лучше открыть боковые окна и вылезать через них.
Чтобы резким движением воды вас не унесло, крепко вцепитесь в руль. А если вы ушли в воду с головой, ищите светлое пятно и направление, куда идут пузырьки воздуха: там находится открытая полынья.
Когда удалось выбраться из машины, уходить следует по следу своего автомобиля — лед там точно прочный.
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Источник: Секрет фирмы
Фото: Reddit