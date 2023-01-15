Спасатели дали совет, как выжить, если машина провалилась под лед

Запреты на выезд на лед, к сожалению, не всегда останавливают автолюбителей.

Материалы по теме Гарантия на авто в 2023-м: как не переплатить?

Казалось бы, очевидный факт: выезжать на лед опасно! Делать это можно только в тех местах, где есть специальные переправы. Но любителей зимней рыбалки и экстремалов, любящих погонять по заснеженным водоемам, никакие запреты не останавливают.

Сотрудники МЧС просят всех изучить важные правила безопасности и дают советы, как себя вести, если вы находитесь в проваливающемся под воду автомобиле.

В первую очередь не надо паниковать: хладнокровие здесь — главный помощник. Автомобиль может держаться на плаву несколько минут. Этого времени должно хватить для безопасной эвакуации.

Если вы едете по льду и услышали характерный треск, сразу же покидайте салон. Если машина уходит под лед — не суетитесь, а постарайтесь осторожно выбраться на поверхность.

Для спасения лучше открыть боковые окна и вылезать через них.

Чтобы резким движением воды вас не унесло, крепко вцепитесь в руль. А если вы ушли в воду с головой, ищите светлое пятно и направление, куда идут пузырьки воздуха: там находится открытая полынья.

Когда удалось выбраться из машины, уходить следует по следу своего автомобиля — лед там точно прочный.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Секрет фирмы

Фото: Reddit