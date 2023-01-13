Гарантия на авто в 2023-м: как не переплатить?

Из жизни автомобилистов чуть не ушло понятие «гарантия». Но спасли законы — и жажда наживы.

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После ухода или замораживания деятельности большинства автопроизводителей оживился мало востребованный ранее вид услуг — платная гарантия. Предоставляют ее и автосалоны, и компании-посредники, которые и машинами не торгуют, и ремонтом не занимаются.

Четких правил нет, поскольку нормативные документы подетально не расписывают, как и что должно быть. Поэтому выработано множество схем. В главном они схожи — все гарантийные обязательства выполняются за счет клиентов. Но есть и различия.

Гарантия дилера

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Предлагают ее не все дилеры и не на все модели. Получить гарантию можно и на новый автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, и на автомобиль с небольшим пробегом. Тарифы и условия гарантии теперь определяют сами дилеры. Но ориентируются всё же на Закон о защите прав потребителей, обязующий продавцов бесплатно устранять выявленные недостатки товара в течение двух лет с момента продажи.

Стоимость гарантии может быть включена в цену машины — создается иллюзия, что это бесплатно и «всё осталось как раньше». По большому счету, так и есть, ведь заводы тоже закладывают расходы на гарантийный ремонт в цену машин. Разница: производитель был заинтересован в том, чтобы дилер получал запчасти как можно скорее, а теперь ему всё равно.

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Гарантия может быть и опцией за фиксированную плату. В этом случае новую машину в договоре прописывают как подержанную, а к подержанному товару у закона иные требования. Либо гарантия действительно бесплатная (но не дольше, чем на год или два) — при условии, что клиент обслуживает машину только у данного дилера. А в ходе ТО автомобилист опять-таки приносит деньги, причем живые.

По многим маркам и моделям дилерская гарантия технически не отличается от привычной заводской. Дилеры берут на себя обязательство в течение определенного срока устранять неисправности, возникшие не по вине владельца — срок зависит от возраста и пробега машины. Некоторые дилеры даже проводят доработки конструкции в рамках официальных отзывных кампаний, объявленных заводом. Ну, по крайней мере, обещают это делать.

Также многие, как и раньше, предлагают обычную продленную гарантию — по истечении заводской. Для большинства марок это возрастной диапазон от трех до шести лет.

ПОЧЕМ РЕМОНТ? Для привлечения клиентов компании-посредники приводят «средние прайсы» на ремонт того или иного узла. Выглядят они даже несколько заниженными — по крайней мере, для машин премиальных марок. Приводим для ознакомления. Примечательно, что нигде не упоминается «замена на новое такое же» — только ремонт. На сам ремонт, кстати, существует собственная гарантия, и она пока что бесплатная. Ремонт ДВС — 200 тысяч рублей

Ремонт ГРМ — 40 тысяч рублей

Ремонт коробки передач — 170 тысяч рублей

Ремонт трансмиссии 4×4 — 80 тысяч рублей

Ремонт радиатора (кондиционера, генератора) — 40 тысяч рублей При таких расходах не совсем понятно, на кого рассчитана гарантия с покрытием до 3 млн рублей. Даже на премиальном автомобиле за один год на подобную сумму не наломать.

Страховая гарантия

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Идея исходит от страховщиков: продавать гарантию как страховой продукт. Так что некоторые дилеры предлагают клиентам и вариант в форме полиса, где четко расписаны все суммы и оговорены условия, при которых производятся выплаты.

Речи о возмещении в виде ремонта здесь нет. Страховая возмещает ущерб деньгами. Страхователь затем сам выбирает сервис, на котором его машину восстановят. Риски, что страховка не покроет полностью затраты на ремонт, примерно такие же, как у ОСАГО.

В этой услуге ничего нового нет, ее предлагали и раньше — для машин не старше пяти лет. Причем не только страховые компании, но и некоторые банки. Называли ее обычно «продленной гарантией». Но сейчас немного переиначили условия. Так, осенью Ингосстрах запустил новую программу «Овертайм-гарантия» — специально для машин, ввезенных неофициальным путем. Срок действия — один год.

Гарантия посредника

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Гарантию можно получить не только на новую машину, купленную в салоне, но даже на старую, приобретенную у частного лица. Платишь некую сумму фирме — фирма в течение оговоренного срока, если случится поломка, найдет вам компетентную ремонтную организацию и оплатит все работы. Плюс частичное возмещение расходов на эвакуатор. Детально расписано, какие именно компоненты подпадают под гарантию, а какие нет. И в каких случаях.

Система простая и вроде без подводных камней. Например, компания «Карсо» (офисы во всех крупных городах от Санкт-Петербурга до Иркутска) готова страховать машины в возрасте до 20 лет и с пробегом до 250 тысяч км. Тарифы за гарантию на 1 год или 20 тысяч км пробега стартуют примерно от 30 тысяч рублей — за гарантийное покрытие минимального уровня. Таких уровней три, но уже младший покрывает двигатель и трансмиссию.

Основными клиентами фирмы, судя по всему, раньше были именно владельцы дорогих машин, прибывших по серым схемам.

Дефицит прозрачности

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Все эти гарантийные схемы, по существу, тоже с серым оттенком. При беглом изучении выглядят как «кручу-верчу-запутать хочу» — в частности, потому что ценовые ориентиры весьма расплывчаты. Суммы, которые требуется внести, чтобы получить гарантию, рассчитываются индивидуально для каждого конкретного автомобиля — с учетом его состояния. И пока нет никаких сетевых калькуляторов, подобных калькуляторам ОСАГО и транспортного налога. Равно как и нет сомнений, что платная гарантия — прибыльный бизнес.

Но, по крайней мере, всё это абсолютно законно и подтверждено документами. При желании можно обзавестись гарантией на срок от полугода до трех лет, а если поставщик услуги не выполняет обязательства, работают обычные способы поставить его на место. Самое сложное — понять, что выгоднее: купить гарантию или устранять возникающие неисправности за свой счет.

ДВЕ СХЕМЫ: РЕМОНТ ИЛИ СТРАХОВКА Приобретая машину, новую или с пробегом, по вопросам гарантии можно не замыкаться на дилера. Примерно такие же условия покрытия и цены предлагают независимые фирмы. Цены стартуют от 30–60 тысяч рублей за годовую гарантию (в зависимости от модели, возраста и пробега) и уходят в далекие дали. Можно рассмотреть и сравнить две типовые схемы. «Карсо» предлагает так называемую техническую гарантию, «ГаранТек» — продленную. Компания Карсо ГаранТек Вид услуги техническая гарантия продленная гарантия Для каких машин легковые, возраст 0–20 лет, пробег не выше 250 тысяч км легковые, возраст 3–6 лет, пробег не выше 150 тысяч км, цена не выше 7,5 млн руб. Срок гарантии 1 год или 20 тысяч км, смотря, что наступит раньше от 6 до 36 месяцев, но не свыше 250 тысяч км пробега Дополнительные условия провести ТО за 10 дней до активации гарантии; все работы выполняются на СТО, рекомендованных компанией (из списка) документально подтверждать своевременное и качественное проведение ТО в течение гарантийного срока Уровни страхового покрытия 3: от 500 тысяч

до 3 млн рублей 3: от 200 тысяч

до 3 млн рублей Возмещение ущерба устранение неисправности на СТО, рекомендованных

компанией (из списка) страховая выплата после оценки ущерба с подсчетом стоимости запчастей и работ