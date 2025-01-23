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Россиян попросят предоставить авто для поимки террористов: одобрен законопроект

Госдума разрешит использовать автомобили граждан РФ для борьбы с терроризмом

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о возможности использования транспорта организаций и граждан для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО).

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Инициаторами проекта закона стала группа депутатов, документ внесли на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года. В рамках законопроекта предлагается внести в статью закона «О противодействии терроризму».

Согласно действующим нормам, на территориях с введенным режимом КТО допускается на это время использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а также физическим лицам.

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Предлагается установить, что принадлежащий гражданам и организациям транспорт может быть использован «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом». Будет сохранено действующее положение, в рамках которого возмещение расходов в связи с использованием транспортных средств определяется Правительством РФ.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 107
23.01.2025 
Фото:Depositphotos
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