Россиян попросят предоставить авто для поимки террористов: одобрен законопроект

Госдума разрешит использовать автомобили граждан РФ для борьбы с терроризмом

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о возможности использования транспорта организаций и граждан для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО).

Инициаторами проекта закона стала группа депутатов, документ внесли на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года. В рамках законопроекта предлагается внести в статью закона «О противодействии терроризму».

Согласно действующим нормам, на территориях с введенным режимом КТО допускается на это время использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а также физическим лицам.

Предлагается установить, что принадлежащий гражданам и организациям транспорт может быть использован «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом». Будет сохранено действующее положение, в рамках которого возмещение расходов в связи с использованием транспортных средств определяется Правительством РФ.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: tass.ru