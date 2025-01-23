Мотор 1.5 и классический автомат — эту Шкоду продают в России по приятной цене

В России появились новые седаны Skoda Rapid из Китая по цене от 2,35 млн рублей

Эти Skoda Rapid отличаются от ранее продававшихся в России лифтбеков – все модели из Китая идут в кузове седан.

Китайские Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 112 л.с., 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Мультибрендовый автосалон из Казани продает один такой автомобиль за 2 350 000 рублей. В комплектацию входят гидроусилитель руля, ABS, климат-контроль, подушки безопасности, парктроники, датчики дождя и света, камера заднего вида, круиз-контроль и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Skoda Rapid

Также есть предложение от частного продавца из Пензы – его Rapid стоит 2 400 000 рублей и дополнительно комплектуется шестью подушками безопасности, блоком ЭРА-ГЛОНАСС и поддержкой Android Auto.

Еще один вариант, выставленный на автомобильном маркетплейсе за 2 429 000 рублей, включает отделанные экокожей сиденья, мультируль, климат-контроль, два USB-порта и люк. Этот автомобиль находится в городе Аксай, Ростовская область.

Ранее мы писали, что в 2025 году на российском авторынке должны появиться 90 новых моделей: около 15 дебютов придется на автомобили российских марок, а большинство новинок поступит от китайских производителей.

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Источник: «Автоновости дня»