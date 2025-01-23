Мотор 1.5 и классический автомат — эту Шкоду продают в России по приятной цене

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В России появились новые седаны Skoda Rapid из Китая по цене от 2,35 млн рублей

Эти Skoda Rapid отличаются от ранее продававшихся в России лифтбеков – все модели из Китая идут в кузове седан.

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Китайские Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 112 л.с., 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

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Мультибрендовый автосалон из Казани продает один такой автомобиль за 2 350 000 рублей. В комплектацию входят гидроусилитель руля, ABS, климат-контроль, подушки безопасности, парктроники, датчики дождя и света, камера заднего вида, круиз-контроль и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

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Также есть предложение от частного продавца из Пензы – его Rapid стоит 2 400 000 рублей и дополнительно комплектуется шестью подушками безопасности, блоком ЭРА-ГЛОНАСС и поддержкой Android Auto.

Еще один вариант, выставленный на автомобильном маркетплейсе за 2 429 000 рублей, включает отделанные экокожей сиденья, мультируль, климат-контроль, два USB-порта и люк. Этот автомобиль находится в городе Аксай, Ростовская область.

Ранее мы писали, что в 2025 году на российском авторынке должны появиться 90 новых моделей: около 15 дебютов придется на автомобили российских марок, а большинство новинок поступит от китайских производителей.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 151
23.01.2025 
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Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6