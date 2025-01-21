Прогноз российского автопарка-2025: 90 новинок от 38 брендов

В 2025 году на российском авторынке появится 90 новых моделей автомобилей

В 2025 году российский автопарк может пополниться 90 новыми моделями автомобилей от 38 брендов, сообщает исследование компании «Газпромбанк автолизинг».

Лидером по количеству новинок станет компания MG – ожидается, что она представит шесть моделей.

Также около 15 дебютов придется на автомобили российских марок, а большинство новинок поступит от китайских производителей, минимальное количество предложений будет от корейских брендов.

Эксперты отмечают, что новые модели могут стать важным драйвером для роста продаж и стабилизации рынка. Среди ожидаемых новинок – седан Belgee S50, который должен помочь бренду восстановить утраченные в декабре 2024 года позиции, а также рестайлинги популярных моделей, таких как Chery Tiggo 7 Pro, Exeed RX и Geely Coolray.

В первом полугодии 2025 года также анонсированы обновления для кроссоверов GAC GS4 MAX, Haval H7, Jaecoo J5, Omoda C7 и Knewstar 003.

Кроме того, на российский рынок планируют вывести новые модели таких марок, как Jac, Deepal, BAIC, Bestune и Soueast.

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Источник: ТАСС