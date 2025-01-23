Названы пять вредных зимних привычек водителя, которые не нравятся автомобилю
Зимой автомобили требуют особого внимания, и многие водители совершают ошибки, которые могут привести к серьезным повреждениям машины.
Алексей Балашов, директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz», рассказал, какие вредные привычки могут навредить автомобилю в холодное время года.
Одной из распространенных ошибок является отказ от прогрева двигателя. Хотя многие считают это лишней тратой времени, зимой прогрев особенно важен.
Холодный двигатель работает под нагрузкой, и масло становится более вязким, что ускоряет износ узлов. Несколько минут прогрева помогают маслу достичь нужной температуры и лучше смазывать детали.
Еще одной причиной неисправностей зимой является игнорирование состояния аккумулятора. Холодный пуск и работа обогревателей значительно увеличивают нагрузку на батарею. Регулярная проверка ее состояния и подзарядка помогают избежать проблем с запуском машины.
Некоторые водители резко тормозят на скользких дорогах, что может привести к заносу. Важно тормозить плавно и заранее, а также использовать торможение двигателем, переключаясь на пониженную передачу, чтобы избежать блокировки колес и потери контроля.
Экономия на зимней резине также может привести к неприятным последствиям. Летняя резина теряет свои свойства при низких температурах и становится скользкой. Зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и значительно повышают безопасность.
Наконец, многие водители забывают обрабатывать стекла и зеркала специальными средствами от обледенения. Это ухудшает видимость и увеличивает риск аварий.
Регулярная очистка и использование антиобледенителей помогают избежать повреждений от льда и снега и обеспечивают безопасность на дороге.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: «Российская газета»