Резонансному видео с участием автомобиля из топ-10 в России дадут официальную оценку

Шапарин: НАС направил запрос в Росстандарт по поводу видео с Changan

Новость сегодняшнего дня – резонансное видео с китайским кроссовером, который якобы калечит пассажиров и водителя при ДТП. Ключевое: «якобы».

Суть в том, что ряд Telegram-каналов и СМИ распространили видео, на котором утверждается, что кроссоверы Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T оснащены небезопасными креслами и при аварии могут нанести вред водителю и пассажиру вплоть до компрессионного перелома позвоночника. Серьезное заявление, учитывая, что бренд Changan входит в топ самых популярных автомобилей на авторынке России.

Мы разобрались в истории и дали возможность высказаться всем заинтересованным сторонам.

Сразу смутило, что на видео неизвестного происхождения нет звука, а машина без опознавательных знаков. Непонятно в какой стране и при каких обстоятельствах снято видео. Все, что мы знаем: автомобиль пережил удар в заднюю часть, а спинка водительского кресла сломана. Однако СМИ, опубликовавшие видео, утверждают также, что был некий запрос в Национальный автомобильный союз (НАС) с просьбой проверить безопасность автомобилей марки Changan.

Мы обратились в НАС, где нам не подтвердили, что подобный запрос был. Впрочем, теперь это не так важно. Видео завирусилось, а значит, компетентные органы обязаны реагировать.

Комментарий эксперта

Антон Шапарин, вице-президент НАС:

– Национальный автомобильный союз (НАС) направил официальный запрос в «Росстандарт» с просьбой о проведении проверки резонансного видео, на котором утверждается, что спинки кресел некоторых автомобилей Changan якобы ломают позвоночник автовладельцев во время ДТП. Если подтвердится факт, что на эти автомобили установлены дефектные спинки сидений, это грозит не только отзывом продукции, который делается совместно с производителем, признавшим проблему. А если они (Changan. – Прим. ред.) признают проблему, то к ним с иском должны будут обратиться все те пострадавшие, которые могут найтись на просторах нашей родины.

Отметим, что до сих пор не ясно, находились ли в салоне люди во время удара. Информации о пострадавших нет.

Официальный комментарий от представительства Changan в России

«Мы были удивлены подобной новостью и, в частности, “громким” заявлениям, которые содержатся в текстовом повествовании к видеозаписи.



Мы внимательно изучили видео, опубликованное без наличия звука, с поврежденным автомобилем CHANGAN серии CS55 PLUS / UNI-S. На видео отсутствуют дата, время и какие-либо опознавательные регистрационные данные, такие как госномер или VIN-номер транспортного средства, чтобы идентифицировать конкретный автомобиль и конкретный случай. Также не представлена история происшествия и какие-либо детали. В официальное представительство или к официальным дилерам владелец данного автомобиля не обращался.



По итогам продаж новых легковых автомобилей в России в 2024 году кроссовер CS55 PLUS / UNI-S вошел в топ-10 самых продаваемых автомобилей. Было продано 38 397 экземпляров CS55 PLUS / UNI-S. При этом не было официально зарегистрировано подобных случаев деформации спинок передних кресел при подобных повреждениях задней части автомобиля. Надежность продукции и безопасность клиентов для компании CHANGAN находится в наивысшем приоритете.



Безопасность автомобиля и кресел подтверждена официальными результатами испытаний, в частности, независимым европейским испытательным центром TÜV Rheinland. Мы проводим дополнительные проверки по всем нашим каналам, но отсутствие регистрационных данных конкретного автомобиля затрудняет наше взаимодействие с государственными органами по данному инциденту », – комментирует директор департамента послепродажного обслуживания Changan Motors Rus Алексей Андриевский .

Пока в этой истории вопросов больше, чем ответов, а само видео напоминает классический вброс в погоне за хайпом.

«За рулем» продолжает следить за ситуацией.