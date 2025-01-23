Хотите продать почти нового «китайца»? Готовьтесь к значимой потере в стоимости

Эксперт Стрельников: китайские авто теряют в цене через год после покупки 40-50%

Согласно актуальным данным на начало 2025 года, современные китайские автомобили в России теряют в цене за первый год после покупки в среднем 40-50%, что значительно выше, чем у автомобилей других марок, рассказал основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. При этом он отметил, что японские машины дешевеют на 15–30%, а немецкие – на 18,5–34,5%.

Комментарий эксперта

Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina:

– Бренд и модель. Популярные модели, такие как Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro, теряют около 40% своей стоимости за год. Например, новый Geely Coolray 2023 года стоит около 3,1 млн рублей, а через год его цена на вторичном рынке падает до 1,7 млн рублей. Менее популярные или новые на рынке бренды могут терять до 50% и более.

Репутация и качество. Китайские автомобили пока не имеют долгосрочной репутации в России, что влияет на их ликвидность на вторичном рынке. Однако эксперты прогнозируют, что со временем доверие к ним вырастет, и их стоимость стабилизируется.

Доступность сервиса и запчастей также влияют на обесценивание автомобиля. Увеличение количества сервисных центров и доступность запчастей для китайских марок постепенно улучшают их привлекательность, но пока это не сильно влияет на скорость обесценивания.

Эксперт отмечает, что высокий спрос на новые модели, такие как Haval Jolion и Geely Coolray, помогает смягчить падение цен, но на вторичном рынке они всё равно теряют значительную часть стоимости.

Также специалист упомянул и про экономические условия. Рост ключевой ставки ЦБ, инфляция и ослабление рубля увеличивают стоимость владения автомобилем, что также влияет на его ликвидность на вторичном рынке.

Модели с современными технологиями, такими как гибридные двигатели или системы безопасности, сохраняют стоимость лучше, но это пока не сильно заметно на российском рынке.

Что касается состояния и обслуживания, то автомобили с низким пробегом и хорошим техническим состоянием теряют меньше, но даже они не защищены от общего тренда обесценивания китайских марок.

Повышение утилизационного сбора и импортных пошлин увеличивает стоимость новых автомобилей, что косвенно влияет на их цену на вторичном рынке, напомнил Стрельников.

Персональные факторы также имеют значение. Использование автомобиля в коммерческих целях или в сложных условиях эксплуатации может ускорить его обесценивание, рассказал эксперт.

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