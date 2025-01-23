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Волгу конца 60-х годов с пробегом 1000 км предлагают почти даром — в чем подвох?

За раритетную Волгу 1968 года выпуска продавец запросил всего 1,5 млн рублей

Объявление о продаже раритетной Волги за 1,5 млн рублей появилось на одном из интернет-ресурсов. Продавец указывает, что год выпуска автомобиля 1968-й, машина полностью отреставрирована, включая двигатель, ходовую и салон.

Также уточняется, что пробег составляет всего 1000 километров, машина после капитального ремонта, полностью на ходу и не требует вложений.

ГАЗ-21 Волга
ГАЗ-21 Волга

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Продавец заверяет, что ремонтом раритетной Волги занимались профессионалы с использованием оригинальных запчастей. Интерьер салона автомобиля обит винил-кожей. Транспортное средство снято с учета.

«Возможен адекватный и обоснованный торг после осмотра автомобиля», – говорится в тексте объявлении.
ГАЗ-21 Волга
ГАЗ-21 Волга

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В 1968 году стоимость роскошной отечественной Волги составляла 5,6 тыс. рублей. Чтобы приобрести такую машину, рядовому гражданину нужно было в течение 4,5 лет откладывать среднюю зарплату в 100 рублей. На такой презентабельной модели тогда передвигались в основном чиновники, партийные деятели и таксисты.

Источник: avito.ru

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Фото:Avito
Количество просмотров 808
23.01.2025 
Фото:Avito
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