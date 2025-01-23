Перевернулся автобус со школьниками: на место ДТП выехали 10 бригад врачей
После аварии с участием школьного автобуса в Октябрьском районе Волгоградской области была сформирована рабочая группа.
На место трагедии срочно отправили десять бригад скорой помощи, близлежащие медучреждения готовы принять пострадавших. При необходимости для транспортировки пострадавших привлекут два вертолета и реаниматологов санитарной авиации.
Пострадавшим оказывают медпомощь на месте и доставляют их в медучреждения. Сейчас помощь в условиях стационара получают два мальчика 10 лет и две девочки в возрасте 14 и 15 лет.
По поводу ЧП будет проведена ведомственная проверка. Известно, что школьный автобус Шелестовской средней школы развозил детей после занятий.
Уточняется, что на 88-м километре автодороги Волгоград – Котельниково – Сальск автобус марки ПАЗ столкнулся с легковушкой Hyundai ix35. Один ребенок погиб.
Прокуратура области и следователи начали проверки по факту произошедшего.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области, администрация Волгоградской области