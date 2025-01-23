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Перевернулся автобус со школьниками: на место ДТП выехали 10 бригад врачей

На место аварии с волгоградскими школьниками отправились 10 бригад медиков

После аварии с участием школьного автобуса в Октябрьском районе Волгоградской области была сформирована рабочая группа.

На место трагедии срочно отправили десять бригад скорой помощи, близлежащие медучреждения готовы принять пострадавших. При необходимости для транспортировки пострадавших привлекут два вертолета и реаниматологов санитарной авиации.


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Пострадавшим оказывают медпомощь на месте и доставляют их в медучреждения. Сейчас помощь в условиях стационара получают два мальчика 10 лет и две девочки в возрасте 14 и 15 лет.

По поводу ЧП будет проведена ведомственная проверка. Известно, что школьный автобус Шелестовской средней школы развозил детей после занятий.

Уточняется, что на 88-м километре автодороги Волгоград – Котельниково – Сальск автобус марки ПАЗ столкнулся с легковушкой Hyundai ix35. Один ребенок погиб.

Прокуратура области и следователи начали проверки по факту произошедшего.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области, администрация Волгоградской области

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Ушакова Ирина
Фото:Алексей Штокал/ТАСС
Количество просмотров 38
23.01.2025 
Фото:Алексей Штокал/ТАСС
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