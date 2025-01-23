Водитель легковушки врезался в школьный автобус в Калмыкии

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП со школьным автобусом в Калмыкии

В результате аварии со школьным автобусом в Республике Калмыкия пострадали пять человек. ДТП случилось днем 23 января на трассе Астрахань – Ставрополь. Машина Lada Priora и школьный автобус марки ГАЗ столкнулись на территории Яшкульского района Калмыкии.

По предварительным данным, водитель легковушки влетел в автобус, ехавший в попутном направлении.

В аварии пострадали водитель легковушки и четверо пассажиров, трое из которых дети, их госпитализировали. Учащиеся, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: МВД республики Калмыкия