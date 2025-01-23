210-сильный хэтч 1993 года выпуска гонщика Формулы-1 выставили на продажу

Редкую модель Alfa Romeo SZ Trofeo ограниченной серии продают в ФРГ за ₽19 млн

Редчайшую модель спорткара SZ Trofeo от Alfa Romeo выставили на продажу в ФРГ за 185 тыс. евро (19,1 млн рублей по текущему курсу). Речь идет о трехдверном автомобиле в трековом исполнении Trofeo 1993 года выпуска.

Alfa Romeo SZ Trofeo

По словам продавца, это один из редких SZ Trofeo в оригинальном состоянии, он принадлежал итальянскому гонщику Формулы-1 Андреа де Адамич. Машину с пробегом 22 тыс. км с гоночной историей собрали из компонентов имеющихся серийных машин и сделали оригинальный дизайн.

Alfa Romeo SZ Trofeo

Под капотом Trofeo стоит мотор V6 объемом 3,0 л мощностью 210 л.с. (по некоторым оценкам – 230 л.с.). Всего Alfa Romeo выпустил порядка тысячи машин, но в версии Trofeo было построено от 13 до 20 экземпляров.

Выставленный на продажу образец принимал участие в гонке поддержки Гран-при Монако, а также нескольких заездах в рамках Italian Supercar GT. Затем пилот Ф-1 Андреа де Адамич на протяжении почти 10 лет использовал хот-хэтч как повседневный автомобиль, при этом выезжал и на гоночные треки. Машина побывала. Продавец заверяет, что Alfa Romeo SZ Trofeo находится в идеальном и полностью оригинальном состоянии.

Alfa Romeo SZ Trofeo

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: racecarsdirect.com