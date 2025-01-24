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Новый кроссовер Kia в богатой комплектации по цене Lada Vesta теперь в России

В России появился в продаже бюджетный кроссовер Kia KX1 за ₽1,65 млн

Дилер из Владивостока продает бюджетный корейский компактный кроссовер Kia KX1, привезенный по схеме параллельного импорта. Цена автомобиля составляет 1 650 000 руб., машину предлагают приобрести под заказ.

Kia KX1 построен на базе очень популярной в России модели Rio, но немного меньше ее приподнятой версии X-Line.

Kia KX1
Kia KX1

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Дилер предлагает экземпляр в версии Sunroof с бензиновым мотором объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с., вариатором. Привод передний.

У Kia KX1 есть система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, кондиционер, мультируль, аналоговая приборка, экран мультимедийной системы, четыре подушки безопасности.

Интерьер Kia KX1
Интерьер Kia KX1

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По словам продавца, стоимость авто соответствует цене нового автомобиля в КНР со всеми расходами по транспортировке до Владивостока. Доставка до любой точки РФ оплачивается отдельно.

Дилер из Петербурга предлагает аналогичный автомобиль 2024 г.в. из наличия по цене от 1 911 672 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 9
24.01.2025 
Фото:Kia
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