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Водители РФ чаще покупают бензин этой марки: аналитики подсчитали траты за год

Авто Mail: водители в 2024 году потратили на АИ-95 на 30% больше, чем на АИ-92

Бензин АИ-95 пользуется у российских автовладельцев большим спросом, чем низкооктановый АИ-92. Эксперты Авто Mail совместно с аналитиками банка «Русский стандарт» решили подсчитать – сколько каждый водитель потратил на топливо в 2024 году.

Аналитики банка предоставили данные по средним чекам на топливо таких марок. Выяснилось, что средний чек покупки бензина АИ-95 за один визит автовладельца на заправочную станцию в прошлом году составил 1645 рублей.

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При этом средняя сумма покупки бензина марки АИ-92 за указанный период была ниже – 1255 рублей. Другими словами, на покупку 95-го бензина российские водители тратили, в среднем, на 31% больше, чем на 92-й.

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Источник: Авто Mail

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11
24.01.2025 
Фото:Unsplash
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