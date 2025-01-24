Сколько россиян отрицательно относятся к китайским машинам: исследование
В России 81% владельцев «китайцев» положительно оценили свои автомобили, сказано в исследовании группы «Ренессанс страхование» и сети автосервисов Caready. В опросе участвовали 1,4 тыс. автомобилистов.
Среди главных плюсов китайских машин автовладельцы чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания относительно других марок, широкий модельный ряд, доступность запчастей и отличное обслуживание в сервисных центрах.
Негативно свою китайскую машину оценил каждый восьмой российский автовладелец. Авторы исследования полагают, что китайский автопром в РФ сохранит устойчивые позиции на рынке.
Вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов рассказал, что за первый год эксплуатации «китайцы» дешевеют, в среднем, на 11%, что практически не отличается от машин целого ряда других автопроизводителей.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные японские авто в России, которые дешевле «китайцев».
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Источник: Газета.Ru