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Сколько россиян отрицательно относятся к китайским машинам: исследование

В России 81% владельцев китайских автомобилей положительно оценивают свои машины

В России 81% владельцев «китайцев» положительно оценили свои автомобили, сказано в исследовании группы «Ренессанс страхование» и сети автосервисов Caready. В опросе участвовали 1,4 тыс. автомобилистов.

Среди главных плюсов китайских машин автовладельцы чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания относительно других марок, широкий модельный ряд, доступность запчастей и отличное обслуживание в сервисных центрах.

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Негативно свою китайскую машину оценил каждый восьмой российский автовладелец. Авторы исследования полагают, что китайский автопром в РФ сохранит устойчивые позиции на рынке.

Вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов рассказал, что за первый год эксплуатации «китайцы» дешевеют, в среднем, на 11%, что практически не отличается от машин целого ряда других автопроизводителей.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные японские авто в России, которые дешевле «китайцев».

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
24.01.2025 
Фото:Depositphotos
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