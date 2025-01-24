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В России подешевели два популярных кроссовера Chery: названы цены

Chery снизила цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max на ₽100 тысяч

В России снизилась стоимость двух популярных кроссоверов Chery: Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max.

Цены на эти автомобили остались прежними, но появилась прямая скидка, с которой в некоторых комплектациях эти модели можно купить на 100 тысяч рублей дешевле.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

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На Chery Tiggo 4 предоставляют прямую скидку в базовой комплектации Active и средней Prime, с учетом дисконта эти автомобили стоят 2 280 000 и 2 400 000 рублей соответственно.

Новый Chery Tiggo 4 оснащается 1,5-литровой бензиновой турбо-«четверкой» мощностью 147 л.с., роботом.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

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При покупке среднеразмерного кроссовера Tiggo 7 Pro Max предоставляется прямая скидка в 100 тысяч рублей, но только на автомобиль в полноприводной комплектации Prime (стоимость с учетом дисконта равна 3 120 000 рублей). Автомобиль оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, 7-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Chery

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 10
24.01.2025 
Фото:Chery
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