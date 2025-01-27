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Признак роскоши или просто головная боль: минусы кожаного салона
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Признак роскоши или просто головная боль: минусы кожаного салона
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Признак роскоши или просто головная боль: минусы кожаного салона

Эксперт Стрельбицкий назвал пять недостатков кожаного салона автомобиля

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что хоть кожаный салон машины и является признаком роскоши и комфорта, но он имеет ряд минусов, которые могут доставить немало хлопот автовладельцам.

Основной минус – это цена, отмечает специалист. Кожаный салон заметно увеличивает стоимость машины.

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К тому же ремонт таких сидений потребует значительных вложений. В отличие от ткани, которую можно отремонтировать самим, кожа требует профессионального подхода.

Также специалист отмечает, что натуральный материал требует регулярного ухода, чтобы уменьшить его износ. Чистка, кондиционирование и защита от ультрафиолета требуются для предотвращения высыхания и выцветания кожи.

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Летом кожа сильно нагревается, сиденья становятся горячими и липкими, а зимой она становится холодной и жесткой. С этими недостатками поможет бороться установка систем подогрева и вентиляции сидений, что стоит недешево.

Со временем кожа теряет свои первоначальные мягкость и блеск, начинает трескаться, подытожил Стрельбицкий.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные японские авто в России, которые стоят дешевле «китайцев».

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
27.01.2025 
Фото:Unsplash
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