Создана версия внедорожника с элементами военной техники

Audi показала в Сети концепт Q6 Sportback e-tron во внедорожной версии

Audi показала концепт электрического кроссовера-купе Audi Q6 Sportback e-tron 2025 во внедорожной версии.

Audi Q6 Sportback e-tron 2025

Ключевым новшеством являются портальные мосты, они заметно увеличивают дорожный просвет и обеспечивают кроссовер уникальными возможностями при преодолении сложных участков.

Audi Q6 Sportback e-tron 2025

Судя по изображениям в Сети, Ауди Q6 Sportback e-tron внешне отличается от моделей линейки бренда. У кроссовера переработаны бамперы и пороги с целью улучшения внедорожных качеств, добавлены широкие колесные арки, на крыше появился багажник с дополнительным освещением. Также кроссовер получил специальные внедорожные шины Venom Power Terra Hunter X/T.

Audi Q6 Sportback e-tron 2025

Портальные мосты поднимают ось и корпус дифференциала выше уровня колес за счет установки редукторов на концах мостов. Такая конструкция снижает вес неподрессоренных частей и улучшает проходимость на сложных участках. Как правило, такие мосты устанавливают на военной технике или таких редких моделях, как Mercedes Unimog или G63 AMG 6×6.

Официальной информации относительно силового агрегата пока нет, ожидается, что прототип станет одной из самых обсуждаемых моделей бренда.

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Источник: newcarscoops.com