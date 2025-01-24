Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России

В России в 4 раза с 2022 года выросло предложение китайских б/у машин

Предложение подержанных китайских машин от частников и дилеров в России заметно выросло в прошлом году, рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов на конференции в российской столице.

Так, с 2022 года до января 2025-го число объявлений о продаже «китайцев» с пробегом, размещаемых за день, выросло вчетверо в среднем по России (в Москве – в 6 раз).

При общей доле «китайцев» с пробегом на рынке в 6% в отдельных сегментах на продажу выставляется значительно больше китайских автомобилей.

Так, среди экземпляров в возрасте до пяти лет доля китайских брендов составляет 21%. Они заняли второе место в этой категории (на первом месте немецкие авто с долей в 22%).

По прогнозу Игнатова, доля китайских машин, выставленных на продажу, продолжит увеличиваться: средний срок владения автомобилем составляет три года, а резкий рост продаж новых «китайцев» произошел три года назад.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автоновости дня