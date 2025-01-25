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Этот Volkswagen можно водить людям младше 18 лет: в чем его секрет?

Geparda создала на базе Volkswagen Up автомобиль для 16-летних подростков

Классический Volkswagen Up, проведший на конвейере 12 лет (2011-2023), неожиданно обрёл вторую жизнь, превратившись в стильное и доступное транспортное средство для молодых водителей.

Компания Geparda взяла за основу проверенную временем малолитражку и создала Geparda – автомобиль, позволяющий 16-летним подросткам сесть за руль на целых два года раньше, чем это разрешено для обычных автомобилей категории B.

Geparda на базе Volkswagen Up
Geparda на базе Volkswagen Up
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Секрет кроется в хитроумном обходе европейских правил. Внешне Geparda может напоминать трёхколёсный автомобиль, однако это обманчивое впечатление. Благодаря инновационной конструкции задней оси и специальной понижающей трансмиссии, автомобиль соответствует категории L5e. Это означает, что им можно управлять с водительскими правами категории А1, доступными уже в 16 лет на территории ЕС.

Главное отличие от обычного Volkswagen Up – это задняя ось. Вместо привычной конструкции с двумя колёсами, Geparda получила оригинальное решение со спаренными задними колёсами, скрытыми под декоративными арками. Эта хитрость позволяет сохранять управляемость и устойчивость, оставаясь в рамках требований категории L5e. Несмотря на видимость «трёхколёсности», автомобиль на самом деле четырёхколёсный.

Geparda на базе Volkswagen Up
Geparda на базе Volkswagen Up

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Чтобы соответствовать ограничениям мощности для категории L5e, 1,0-литровый трёхцилиндровый двигатель Volkswagen Up был существенно дефорсирован. Перепрограммирование блока управления двигателем (ЭБУ) снизило мощность до 20 л. с. Несмотря на это, Geparda сохраняет приличную динамику, способную развить максимальную скорость до 110 км/ч.

Цена начинается от 22 850 евро.

Geparda на базе Volkswagen Up
Geparda на базе Volkswagen Up
Geparda на базе Volkswagen Up
Geparda на базе Volkswagen Up
Geparda на базе Volkswagen Up
Geparda на базе Volkswagen Up

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 7
25.01.2025 
Фото:Carscoops
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