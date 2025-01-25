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Производство российских автомобилей стало еще меньше зависеть от западных санкций

Белорусский завод «Руденск» освоил литье линз для автомобильных фар

По информации, опубликованной изданием Sputnik, в декабре 2024 года завод «Руденск» завершил переход на современное оборудование, что позволило ему полностью перейти к производству импортозамещающих фар и фонарей для белорусских и российских автомобилей.

Одним из самых значительных достижений завода стало освоение технологии литья линз для автомобильных фар. Линзы, которые производит «Руденск», соответствуют международным стандартам и могут использоваться как в легковых, так и в коммерческих автомобилях.

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Ранее завод «Руденск» закупал печатные платы в Китае, что создавало определенные риски и зависимость от внешних поставок. Теперь, после модернизации, предприятие стало самостоятельно производить эти важные компоненты.

Создание производственного бюро, где работают операторы и технологи поверхностного монтажа, позволило наладить выпуск печатных плат, что значительно упростило процесс сборки фар и увеличило скорость реакции на изменения в спросе.

Кроме того, «Руденск» начал выпускать модульные фары для автобусов и грузовиков, которые по своему дизайну напоминают «кругляши» от известного немецкого производителя Hella.

Источник: Sputnik

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
25.01.2025 
Фото:Depositphotos
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