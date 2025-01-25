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Cadillac разрушил бизнес своего клиента колоссальной задержкой поставки запчасти

Разгневанный клиент уже 9 месяцев ждет бампер на электромобиль Cadillac Lyriq

В современном мире, где автомобили становятся не только средством передвижения, но и важной частью бизнеса, задержки с запчастями могут обернуться настоящей катастрофой.

История Левана Азрумелашвили, владельца лимузинного бизнеса, ярко иллюстрирует, как отсутствие необходимых деталей может разрушить не только мечты, но и финансовое благополучие.

Cadillac Lyriq
Cadillac Lyriq
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В конце 2023 года Леван приобрел новый Cadillac Lyriq, который должен был стать флагманом его бизнеса. Этот роскошный электромобиль не только привлекал внимание клиентов, но и обещал стать надежным партнером в его работе. Однако всего через несколько месяцев после покупки, судьба распорядилась иначе. Леван попал в аварию, в результате которой был поврежден передний бампер.

На момент написания этого материала прошло уже девять месяцев с момента аварии, а Леван до сих пор не получил необходимые детали для восстановления своего автомобиля.

«На данный момент мой бизнес разрушен, я не могу водить свой лимузин уже девять месяцев», — говорит он.

Несмотря на то, что компания GM продолжает производить новые автомобили, необходимые детали для ремонта его Cadillac Lyriq остаются недоступными.

Интерьер Cadillac Lyriq
Интерьер Cadillac Lyriq

Ситуация усугубляется высокими расходами, связанными с лимузинным бизнесом. Леван вынужден платить не только за автомобиль, но и за страховку, которая составляет $1100 в месяц. Ежемесячный платеж за сам Cadillac Lyriq составляет $1437.

«Я надеюсь, что GM заберет эту машину и возместит мне все мои убытки, включая все платежи за машину, страховые выплаты за ливрею и потерянный доход», — подчеркивает Леван.

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В течение первых пяти месяцев после аварии Леван получал регулярные обновления от своего дилера, который обещал, что нужная деталь прибудет «примерно через месяц». Однако надежды на скорое разрешение проблемы оказались напрасными. В итоге ему сообщили, что бампер прибудет лишь в октябре, что добавило еще больше разочарования в его ситуацию.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 12
25.01.2025 
Фото:Carscoops
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