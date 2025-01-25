Cadillac разрушил бизнес своего клиента колоссальной задержкой поставки запчасти

Разгневанный клиент уже 9 месяцев ждет бампер на электромобиль Cadillac Lyriq

В современном мире, где автомобили становятся не только средством передвижения, но и важной частью бизнеса, задержки с запчастями могут обернуться настоящей катастрофой.

История Левана Азрумелашвили, владельца лимузинного бизнеса, ярко иллюстрирует, как отсутствие необходимых деталей может разрушить не только мечты, но и финансовое благополучие.

Cadillac Lyriq

В конце 2023 года Леван приобрел новый Cadillac Lyriq, который должен был стать флагманом его бизнеса. Этот роскошный электромобиль не только привлекал внимание клиентов, но и обещал стать надежным партнером в его работе. Однако всего через несколько месяцев после покупки, судьба распорядилась иначе. Леван попал в аварию, в результате которой был поврежден передний бампер.

На момент написания этого материала прошло уже девять месяцев с момента аварии, а Леван до сих пор не получил необходимые детали для восстановления своего автомобиля.

«На данный момент мой бизнес разрушен, я не могу водить свой лимузин уже девять месяцев», — говорит он.

Несмотря на то, что компания GM продолжает производить новые автомобили, необходимые детали для ремонта его Cadillac Lyriq остаются недоступными.

Интерьер Cadillac Lyriq

Ситуация усугубляется высокими расходами, связанными с лимузинным бизнесом. Леван вынужден платить не только за автомобиль, но и за страховку, которая составляет $1100 в месяц. Ежемесячный платеж за сам Cadillac Lyriq составляет $1437.

«Я надеюсь, что GM заберет эту машину и возместит мне все мои убытки, включая все платежи за машину, страховые выплаты за ливрею и потерянный доход», — подчеркивает Леван.

В течение первых пяти месяцев после аварии Леван получал регулярные обновления от своего дилера, который обещал, что нужная деталь прибудет «примерно через месяц». Однако надежды на скорое разрешение проблемы оказались напрасными. В итоге ему сообщили, что бампер прибудет лишь в октябре, что добавило еще больше разочарования в его ситуацию.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carscoops