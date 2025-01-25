Ремонтируют из средств бюджета: стала известна судьба изъятых во время КТО машин

В Госдуме объяснили, как на практике используют авто граждан в случае режима КТО

Личные автомобили россиян и корпоративный транспорт организаций согласно действующему законодательству РФ, можно задействовать в случае острой необходимости в рамках действующего режима контртеррористической операции (КТО).

Просто теперь к имеющемуся списку добавили самоходные машины. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Сейчас этот перечень дополняется самоходными машинами. В отношении транспорта уже существовал этот порядок, потому что понятие „транспорта“ не включает в себя сельскохозяйственную технику, трактора всевозможные, дорожную технику. Речь идет именно о дополнении существующего закона, а не о чем-то другом», – подчеркнул зампредседателя комитета.

Комментируя одобренный Госдумой РФ в первом чтении соответствующий законопроект, депутат подчеркнул, что документ никак не изменит существующую процедуру изъятия транспорта в борьбе с терроризмом.

«Не меняется ни механизм, ни порядок компенсации. Все это предусмотрено действующим законодательством», – уточнил собеседник издания.

В случае необходимости сотрудники правоохранительных органов могут изъять автомобиль такси. Пассажиру вернут средства от компании-перевозчика, а у нее, в свою очередь, есть законное право обратиться за выплатой компенсацией из средств бюджета.

Что касается случаев, если изъятый автомобиль гражданина или компании получит повреждения во время ДТП, то все ремонтные работы тоже оплатит государство. По словам Валеева, в действующем законе уже предусмотрено возмещение из бюджета, и на практике никогда не возникает с этим проблем.

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Источник: 360.ru