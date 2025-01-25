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Ремонтируют из средств бюджета: стала известна судьба изъятых во время КТО машин

В Госдуме объяснили, как на практике используют авто граждан в случае режима КТО

Личные автомобили россиян и корпоративный транспорт организаций согласно действующему законодательству РФ, можно задействовать в случае острой необходимости в рамках действующего режима контртеррористической операции (КТО).

Просто теперь к имеющемуся списку добавили самоходные машины. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

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«Сейчас этот перечень дополняется самоходными машинами. В отношении транспорта уже существовал этот порядок, потому что понятие „транспорта“ не включает в себя сельскохозяйственную технику, трактора всевозможные, дорожную технику. Речь идет именно о дополнении существующего закона, а не о чем-то другом», – подчеркнул зампредседателя комитета.

Комментируя одобренный Госдумой РФ в первом чтении соответствующий законопроект, депутат подчеркнул, что документ никак не изменит существующую процедуру изъятия транспорта в борьбе с терроризмом.

«Не меняется ни механизм, ни порядок компенсации. Все это предусмотрено действующим законодательством», – уточнил собеседник издания.

В случае необходимости сотрудники правоохранительных органов могут изъять автомобиль такси. Пассажиру вернут средства от компании-перевозчика, а у нее, в свою очередь, есть законное право обратиться за выплатой компенсацией из средств бюджета.

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Что касается случаев, если изъятый автомобиль гражданина или компании получит повреждения во время ДТП, то все ремонтные работы тоже оплатит государство. По словам Валеева, в действующем законе уже предусмотрено возмещение из бюджета, и на практике никогда не возникает с этим проблем.

Источник: 360.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
25.01.2025 
Фото:Depositphotos
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