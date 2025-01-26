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Эти детали автомобиля сильнее других страдают зимой

Эксперт Кукарин: зимой сильнее всего страдают кузов, лобовое стекло и радиатор

Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин назвал детали машины, которые подвергаются большей нагрузке зимой. Это кузов, лобовое стекло и радиатор, пояснил он.

На дорогах используют реагенты. Перемешиваясь со снегом, они оказывают негативное влияние на кузов. На нем остаются частицы химикатов, весьма вредные для краски и металла.

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Лобовое стекло страдает зимой, так как при резком включении печки в холодную погоду происходит сильный перепад температур, из-за чего стекло может покрыться трещинами. Снег с грязью проникают через решетку бампера и забиваются в радиатор, сокращая его ресурс.

Также эксперт отметил, что небрежная парковка, когда водители сдают назад до упора в сугроб, грозит повреждением пластиковых бамперов, так как материал в морозы становится менее эластичным и сильно подвержен разрушению.

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Отсутствие защитных экранов двигателя и КПП снизу машины ведет к тому, что эти узлы могут повредиться ледяными глыбами и смерзшимся снегом, пояснил эксперт. Салон также изнашивается от снега и реагентов, отметил он. На ковриках и покрытиях оседают остатки влаги с обуви, щеток и одежды. В итоге образуются разводы от смеси воды и реагентов на велюре или коже, а также окисления на болтах, креплениях и электропроводке.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 10
26.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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