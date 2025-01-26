Этот седан точно создан для России — не боится ни зимы, ни плохих дорог

BYD показала на видео работу уникальных технологий седана Yangwang U7

Китайский автопром уверенно движется к вершинам мирового авторынка, и компания BYD – яркий тому пример. Новый электромобиль Yangwang U7, представленный на Пекинском автосалоне и поступивший в предварительную продажу в ноябре, смело заявляет о конкуренции с премиальными седанами Mercedes-Benz и BMW.

BYD Yangwang U7

Цена в 136 тысяч долларов позиционирует Yangwang U7 как автомобиль премиум-класса, и BYD прилагает максимум усилий, чтобы оправдать эту стоимость. Ключевым элементом, выделяющим U7 на фоне конкурентов, является система активной подвески Disus-Z.

В серии рекламных роликов BYD демонстрирует её невероятные возможности. В одном из роликов мужчина управляет шариком, проходящим лабиринт, установленный на крыше автомобиля. При этом подвеска Disus-Z, управляемая через смартфон с помощью гироскопа, точно повторяет движения телефона, наклоняя и стабилизируя кузов.

В другом видео компания демонстрирует, как система открытия дверей Yangwang U7 работает при экстремально низких температурах (-30°C), когда автомобиль полностью покрыт льдом. Интеллектуальная система распознает намерение водителя открыть дверь, пробивая ледяную корку и открывая дверь по лёгкому постукиванию.

Что касается технических характеристик, Yangwang U7 PHEV – это подключаемый гибрид, сочетающий в себе мощный бензиновый двигатель 2,0 л (BYD4H20, 268 л.с.) и четыре электрических двигателя (TZ220XYBC и TZ220XYBN) с суммарной мощностью 1341 л.с.!

Такая силовая установка обеспечивает впечатляющую максимальную скорость – 270 км/ч. Аккумуляторная батарея BYD Blade емкостью 52,4 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге 180 км, а общий запас хода с учётом бензина достигает 1000 км (WLTC). Габариты Yangwang U7 PHEV составляют 5360 х 2000 х 1515 мм, а колесная база – 3200 мм.

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Источник: CarNewsChina