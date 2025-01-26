Этот бренд снова возглавил российский рынок люксовых автомобилей

Bentley второй год подряд лидирует на рынке новых люксовых автомобилей в РФ

Российский рынок люксовых автомобилей в 2024 году продемонстрировал впечатляющий рост – на 27% по сравнению с 2023 годом. По данным агентства «АВТОСТАТ», было продано 568 новых машин сегмента Luxury.

Стоит вспомнить, что в 2022 году первенство принадлежало Rolls-Royce, но Bentley уверенно вернул себе лидерство и в 2024 году реализовал 175 новых автомобилей.

Второе место в рейтинге занял Rolls-Royce с результатом 151 проданный автомобиль. Практически догнать Rolls-Royce удалось Lamborghini, реализовавшему 150 машин.

Остальные люксовые марки показали куда более скромные результаты. Ferrari, например, зафиксировал продажи на уровне 46 автомобилей, Maserati – 35, а Aston Martin – всего 11.

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Источник: Автостат