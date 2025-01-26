Этот сегмент российского авторынка показал колоссальный рост в 2024 году

«Автостат»: в 2024 году в России был продано на 65% больше пикапов, чем в 2023

2024 год стал триумфальным для рынка новых пикапов в России. По данным агентства «Автостат», продажи достигли рекордных 29,2 тысяч единиц, что на 65% больше, чем в 2023 году (17,7 тысяч).

Этот результат не только значительно превосходит показатели предыдущих лет, но и впервые за долгое время перешагивает отметку в 20 тысяч проданных автомобилей. Прежний рекорд, установленный в 2013 году (25,7 тысяч), был уверенно побит.

Бесспорным победителем 2024 года стал китайский бренд Great Wall, реализовавший 6,9 тысяч автомобилей – это около четверти от общего объема продаж и на 37% больше, чем годом ранее.

На втором месте расположился еще один китайский производитель – JAC, который показал впечатляющий рост в 2,5 раза, продав почти 6 тысяч пикапов.

Интересно, что отечественный УАЗ, традиционно занимающий сильные позиции на рынке, опустился на третье место, продав 4,1 тысячи пикапов (+24% к 2023 году).

Замыкают пятерку лидеров китайский Changan (3,1 тысячи шт., рост в 3,5 раза) и российский Sollers (3 тысячи шт.).

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Источник: Автостат