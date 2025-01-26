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Надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором вернулся на российский рынок
В Россию привезли новые кроссоверы Skoda Karoq...

Надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором вернулся на российский рынок

В Россию привезли новые кроссоверы Skoda Karoq из КНР по цене от 2,6 млн рублей

В последние годы российский автомобильный рынок претерпевает значительные изменения, и одним из ярких примеров этого является появление китайской версии компактного кроссовера Skoda Karoq, который теперь доступен для покупателей в России.

Объявления на различных классифайдах предлагают новый Skoda Karoq 2024 модельного года по цене от 2 640 000 рублей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq
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Это цена «под ключ», как утверждают продавцы, то есть без дополнительных расходов. За эти деньги покупатель получает автомобиль с тканевым салоном, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, двухзонным климат-контролем и кожаным рулём.

В Омске аналогичный автомобиль с более богатой комплектацией (кожаный салон, камера заднего вида, парктроники, бесключевой доступ и др.) предлагается за 2 698 000 рублей. В Новосибирске цена поднимается до 2 750 000 рублей (под заказ), в Перми — до 2 890 000 рублей, в Челябинске — до 3 400 000 рублей, а в Вологде — до 3 500 000 рублей.

Интерьер Skoda Karoq
Интерьер Skoda Karoq

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Двигатель у всех Skoda Karoq одинаковый — это 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» MPI мощностью 112 л.с. (де-факто это наследник атмосферного мотора CWVA объемом 1,6 литра от «российских» Skoda и Volkswagen), который работает по обычному циклу Отто и сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод может быть только передним.

На «китайцев», для сравнения, цены обычно выше. Например, новый Geely Coolray стоит от 2 799 190 рублей, Jetour Dashing — от 2 709 900 рублей, а Omoda C5 — от 2 819 900 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 7
26.01.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+6