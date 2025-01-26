Надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором вернулся на российский рынок

В Россию привезли новые кроссоверы Skoda Karoq из КНР по цене от 2,6 млн рублей

В последние годы российский автомобильный рынок претерпевает значительные изменения, и одним из ярких примеров этого является появление китайской версии компактного кроссовера Skoda Karoq, который теперь доступен для покупателей в России.

Объявления на различных классифайдах предлагают новый Skoda Karoq 2024 модельного года по цене от 2 640 000 рублей.

Skoda Karoq

Это цена «под ключ», как утверждают продавцы, то есть без дополнительных расходов. За эти деньги покупатель получает автомобиль с тканевым салоном, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, двухзонным климат-контролем и кожаным рулём.

В Омске аналогичный автомобиль с более богатой комплектацией (кожаный салон, камера заднего вида, парктроники, бесключевой доступ и др.) предлагается за 2 698 000 рублей. В Новосибирске цена поднимается до 2 750 000 рублей (под заказ), в Перми — до 2 890 000 рублей, в Челябинске — до 3 400 000 рублей, а в Вологде — до 3 500 000 рублей.

Интерьер Skoda Karoq

Двигатель у всех Skoda Karoq одинаковый — это 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» MPI мощностью 112 л.с. (де-факто это наследник атмосферного мотора CWVA объемом 1,6 литра от «российских» Skoda и Volkswagen), который работает по обычному циклу Отто и сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод может быть только передним.

На «китайцев», для сравнения, цены обычно выше. Например, новый Geely Coolray стоит от 2 799 190 рублей, Jetour Dashing — от 2 709 900 рублей, а Omoda C5 — от 2 819 900 рублей.

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Источник: Автоновости дня