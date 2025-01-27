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Названы самые популярные у россиян зимние шины

«Честный знак» перечислил топ-5 популярных брендов зимних шин в России

Осенью российские автомобилисты потратили на новую зимнюю и всесезонную резину 67,5 млрд руб. Относительно осени 2023 года (в сентябре – ноябре было потрачено 56,4 млрд руб.), затраты на шины увеличились на 19,7%, согласно данным аналитиков «Честного знака».

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Самые популярные бренды зимней и всесезонной резины в России в 2024 году

  • Nordman (доля рынка 19,2%);
  • Cordiant (10,4%);
  • Kama Tyres (5,5%);
  • Pirelli (5,1%);
  • Formula (4,8%).

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Уточняется, что в большинстве регионов России водители зимой преимущественно покупают шипованную резину (53% продаж осенью 2024 года). Нешипованные шины, в основном, покупают на юге страны, на Кавказе и Дальнем Востоке (36% продаж). 11% продаж приходится на всесезонную резину.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
Количество просмотров 7
27.01.2025 
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
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