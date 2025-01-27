Названы самые популярные у россиян зимние шины
«Честный знак» перечислил топ-5 популярных брендов зимних шин в России
Осенью российские автомобилисты потратили на новую зимнюю и всесезонную резину 67,5 млрд руб. Относительно осени 2023 года (в сентябре – ноябре было потрачено 56,4 млрд руб.), затраты на шины увеличились на 19,7%, согласно данным аналитиков «Честного знака».
Самые популярные бренды зимней и всесезонной резины в России в 2024 году
- Nordman (доля рынка 19,2%);
- Cordiant (10,4%);
- Kama Tyres (5,5%);
- Pirelli (5,1%);
- Formula (4,8%).
Уточняется, что в большинстве регионов России водители зимой преимущественно покупают шипованную резину (53% продаж осенью 2024 года). Нешипованные шины, в основном, покупают на юге страны, на Кавказе и Дальнем Востоке (36% продаж). 11% продаж приходится на всесезонную резину.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Коммерсантъ»
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
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27.01.2025
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
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