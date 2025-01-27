Доступные версии неубиваемого японского внедорожника привезли в Россию

В России поступили в продажу новые Toyota Land Cruiser 300 по цене от ₽14 млн

В Россию продолжают поступать новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300 по параллельным каналам. Например, в Москве в продаже есть более сотни новых экземпляров.

Большая часть внедорожников продается из наличия, но можно также и оформить заказ на машину, тогда цена будет ниже. Цены на внедорожники варьируются от 14 млн до 17 млн руб. с учетом дилерских скидок.

Toyota Land Cruiser 300

Так, версия GR Sport на бензиновом моторе доступна в Москве за 15 млн руб. У этого автомобиля 18-дюймовые колесные диски, блокировка «центра», дифференциалы с жесткой блокировкой спереди и сзади, активные стабилизаторы поперечной устойчивости E-KDSS и топовое оснащение. Комплектация включает среди прочего панорамные камеры, электрорегулировку сидений, аудиосистему класса «премиум».

Toyota Land Cruiser 300

Дизельная версия в комплектации 70th Anniversary доступна за 15,5 млн руб. У автомобиля среди прочего есть подсветка поворотов и 20-дюймовые колесные диски.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru