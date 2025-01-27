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Доступные версии неубиваемого японского внедорожника привезли в Россию

В России поступили в продажу новые Toyota Land Cruiser 300 по цене от ₽14 млн

В Россию продолжают поступать новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300 по параллельным каналам. Например, в Москве в продаже есть более сотни новых экземпляров.

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Большая часть внедорожников продается из наличия, но можно также и оформить заказ на машину, тогда цена будет ниже. Цены на внедорожники варьируются от 14 млн до 17 млн руб. с учетом дилерских скидок.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

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Так, версия GR Sport на бензиновом моторе доступна в Москве за 15 млн руб. У этого автомобиля 18-дюймовые колесные диски, блокировка «центра», дифференциалы с жесткой блокировкой спереди и сзади, активные стабилизаторы поперечной устойчивости E-KDSS и топовое оснащение. Комплектация включает среди прочего панорамные камеры, электрорегулировку сидений, аудиосистему класса «премиум».

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

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Дизельная версия в комплектации 70th Anniversary доступна за 15,5 млн руб. У автомобиля среди прочего есть подсветка поворотов и 20-дюймовые колесные диски.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 8
27.01.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-35