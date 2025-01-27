Сэкономить на бензине поможет стиль вождения — рассказываем какой

Эксперт Трушкова перечислила эффективные способы экономии бензина

Проблема экономии бензина в текущих условиях актуальна практически для всех автовладельцев. Но для снижения расходов на топливо необязательно устанавливать сложные системы или подвергать мотор тюнингу, достаточно изменить стиль вождения. Таким советом поделилась директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Агрессивное вождение, включая резкие ускорения и торможения, значительно увеличивает расход топлива. Разгоняйтесь плавно и поддерживайте равномерную скорость. Использование круиз-контроля на трассе также может помочь сэкономить топливо», – советует эксперт.

Также Трушкова рекомендует регулярно следить за давлением в шинах. Дело в том, что недостаточно накачанные шины увеличивают расход топлива из-за сильного сопротивления качению. Кроме того, на экономию топлива может положительно повлиять уменьшенный вес автомобиля – в этом случае нагрузка двигателя снизится и бензина будет уходить меньше, констатирует Трушкова.

Необходимо заранее планировать свой маршрут, избегать пробок, а также не прогревать мотор слишком долго. Если в кондиционере нет необходимости, его лучше отключить, это тоже будет способствовать экономии горючего.

Поддерживание автомобиля в хорошем техническом состоянии – тоже эффективный способ экономии топлива, обращает внимание эксперт.

Если во время движения не превышать скорость, использовать только качественный бензин, а на светофоре использовать нейтральный режим вместо Drive на машине с АКП, тоже можно снизить расход топлива, подытожила Трушкова.

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Источник: rg.ru