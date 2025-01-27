#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla Model Y
27 января
Производитель надеется при помощи модернизированного кроссовера увеличить продажи
В Китае за 5 дней оформили 70 тысяч заказов на...
УАЗ Пикап
27 января
Эти пикапы начали резко набирать популярность в России
«Автостат» перечислил три самых популярных...
Дилеров ждут трудности в 2025 году: на конференции обсудили изменения авторынка
27 января
Дилеров ждут трудности в 2025 году: на конференции обсудили изменения авторынка
Глава Авто.ру Зарецкая: новые вызовы на...

В России взлетели цены на ремонт автомобилей

Fit Service: стоимость ремонта машин в России выросла на 30% за 2024 год

В прошедшем году средний чек за обслуживание и ремонт авто в России увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. По итогам истекшего года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10,2 тыс. рублей, уточнила она.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Японка» нашей сборки от 2 млн рублей – что с ней не так?

Овчинникова пояснила, что причин такого заметного роста множество. Подорожали стоимость услуг и запчасти, также изменилось и поведение собственников машин.

Так, россияне начали вкладывать в свой личный транспорт больше средств, чтобы сохранить и восстановить свои сильно подержанные автомобили. Например, число норма-часов на одного клиента стало больше на 17%, то есть появилось больше самих услуг, они стали более трудоемкими.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Наряду с этим увеличилось количество запчастей в чеках (+1,2 шт.), поскольку число более серьезных ремонтов выросло.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
27.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0