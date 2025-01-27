В России взлетели цены на ремонт автомобилей
В прошедшем году средний чек за обслуживание и ремонт авто в России увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. По итогам истекшего года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10,2 тыс. рублей, уточнила она.
Овчинникова пояснила, что причин такого заметного роста множество. Подорожали стоимость услуг и запчасти, также изменилось и поведение собственников машин.
Так, россияне начали вкладывать в свой личный транспорт больше средств, чтобы сохранить и восстановить свои сильно подержанные автомобили. Например, число норма-часов на одного клиента стало больше на 17%, то есть появилось больше самих услуг, они стали более трудоемкими.
Наряду с этим увеличилось количество запчастей в чеках (+1,2 шт.), поскольку число более серьезных ремонтов выросло.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Газета.Ru»