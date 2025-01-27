В России взлетели цены на ремонт автомобилей

Fit Service: стоимость ремонта машин в России выросла на 30% за 2024 год

В прошедшем году средний чек за обслуживание и ремонт авто в России увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. По итогам истекшего года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10,2 тыс. рублей, уточнила она.

Овчинникова пояснила, что причин такого заметного роста множество. Подорожали стоимость услуг и запчасти, также изменилось и поведение собственников машин.

Так, россияне начали вкладывать в свой личный транспорт больше средств, чтобы сохранить и восстановить свои сильно подержанные автомобили. Например, число норма-часов на одного клиента стало больше на 17%, то есть появилось больше самих услуг, они стали более трудоемкими.

Наряду с этим увеличилось количество запчастей в чеках (+1,2 шт.), поскольку число более серьезных ремонтов выросло.

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Источник: «Газета.Ru»