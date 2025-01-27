Интересы российских грузоперевозчиков защитят — приняты нормативно-правовые акты

Минтранс заблокирует выезд из России грузовикам из ЕАЭС с неуплаченными штрафами

Грузовым фурам с иностранными номерами заблокируют выезд с территории России при наличии неуплаченных штрафов. Соответствующие нормативно-правовые акты приняли в Минтрансе России.

В рамках системы каботажных перевозок, которая начнет действовать на территории РФ с 1 марта 2025 года, грузовые фуры из стран ЕАЭС смогут осуществлять доставку грузов внутри страны. Перевозчикам разрешат совершать не более трех последовательных рейсов в течение семи дней с момента первой выгрузки в России. Передвижения всех поездок зафиксируют в накладных.

При этом в Минтрансе подчеркнули, что в случае нарушения установленных правил иностранными транспортно-логистическими компаниями (ТЛК) им запретят работать в России в течение года. Ространснадзор наделят полномочиями задерживать все фуры перевозчиков, замеченных в неуплате штрафов.

«Кроме того, приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие полномочия Федеральной таможенной службы (ФТС) не допускать выезд с территории РФ иностранных перевозчиков при наличии неуплаченных штрафов», – говорится в сообщении ведомства.

На текущий момент базы данных Ространснадзора и Федеральной таможенной службы не согласованы, и такое положение ставит иностранных перевозчиков в более выгодное положение перед российскими компаниями.

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Источник: iz.ru