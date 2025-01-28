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Осторожнее на вторичке: эти модели авто любят использовать в такси

Hyundai Solaris, Kia Rio и Ford Focus — историю этих авто проверяли чаще всего

Эксперты «Автотеки», сервиса для проверки истории автомобилей, исследовали данные о машинах, которые чаще всего становились объектами проверок в онлайн-сервисе.

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Статистика показывает, что эти же машины активно используются и в такси, поэтому при покупке такого авто действительно целесообразно проверить его историю, отмечают эксперты сервиса.

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Согласно результатам исследования, в 2024 году марка Lada заняла первое место по числу запросов на проверку истории, составив 13% от общего числа проверок. На втором месте оказалась Kia с 8%, а замкнул тройку Hyundai с 7,3%. В топ-5 по числу запросов также вошли Volkswagen (6,8%) и Toyota (6,6%).

Среди моделей, чаще всего проверяемых в Автотеке, на первом месте оказался Hyundai Solaris с долей 2,7% всех запросов. На втором месте – Kia Rio (2,5%), а третье и четвертое места поделили Ford Focus и Lada Granta (по 2,4% для каждой модели). Замкнула пятерку лидеров Lada Priora с 2,2%. В десятку самых часто проверяемых моделей также попали Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Lada Kalina и Renault Logan.

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Впрочем, список лидеров по запросам на проверку истории может измениться в обозримом будущем, отмечают эксперты сервиса. На рынке авто с пробегом происходят изменения, и китайские автомобили постепенно заходят в это сегмент.

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 17
28.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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