Эти важные «зимние» правила продлят жизнь автомобиля

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Эксперт Родионов: Кроме мотора, прогрев необходим и коробке передач машины

Зимой нужно прогревать не только мотор, но и коробку передач, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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В передних и задних редукторах трансмиссии также есть жидкость, которая густеет на морозе, и ей необходим прогрев, пояснил специалист.

«Рабочая температура достигается только во время плавного движения, и нет смысла в длительном прогреве неподвижного авто. Также в плавном начале работы нуждаются все резинотехнические детали подвески, поэтому не стоит резко выворачивать колеса, выезжая с парковки после холодной ночи. Это сокращает срок службы ШРУСов, теряющих эластичность при низких температурах", – рассказал специалист.

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Он пояснил, что амортизаторы, сайлентблоки и элементы пневмогидравлической подвески также нуждаются в прогреве. Во избежание проблем нужно начинать движение плавно, без резких колебаний подвески, рассказал Родионов.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
28.01.2025 
Фото:Unsplash
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