Эти важные «зимние» правила продлят жизнь автомобиля
Эксперт Родионов: Кроме мотора, прогрев необходим и коробке передач машины
Зимой нужно прогревать не только мотор, но и коробку передач, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
В передних и задних редукторах трансмиссии также есть жидкость, которая густеет на морозе, и ей необходим прогрев, пояснил специалист.
«Рабочая температура достигается только во время плавного движения, и нет смысла в длительном прогреве неподвижного авто. Также в плавном начале работы нуждаются все резинотехнические детали подвески, поэтому не стоит резко выворачивать колеса, выезжая с парковки после холодной ночи. Это сокращает срок службы ШРУСов, теряющих эластичность при низких температурах", – рассказал специалист.
Он пояснил, что амортизаторы, сайлентблоки и элементы пневмогидравлической подвески также нуждаются в прогреве. Во избежание проблем нужно начинать движение плавно, без резких колебаний подвески, рассказал Родионов.
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Источник: «Российская газета»
Фото:Unsplash
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28.01.2025
Фото:Unsplash
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