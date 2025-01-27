«Простить» водителя, который забыл дома документы на авто, можно, но есть нюансы

Габолаев: Идею не эвакуировать авто, если водитель забыл СТС, нужно проработать

В Госдуме предложили смягчить меру и не эвакуировать автомобиль при отсутствии у водителя документов на автомобиль (СТС).

Инициатором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат считает, что если водитель забыл документы, эвакуации машина подлежит только в том случае, если она в угоне, а это инспектор всегда может определить по базе угнанных автомобилей.

Инициатива кажется логичной и направленной на защиту добросовестных автовладельцев, но мы поинтересовались, есть ли у нее минусы с юридической точки зрения.

Георгий Габолаев, юрист, основатель и генеральный директор компании «Группа-А»:

– Да, эта инициатива не лишена минусов. Во-первых, такая мера может затруднить работу сотрудников ГИБДД.

Если водитель утверждает, что документы просто забыты, а автомобиль числится за ним, проверка в базе данных может занять время, особенно при технических сбоях. Это создает риск задержки других проверок и осложняет контроль на дорогах.

Во-вторых, существует вероятность злоупотреблений. Злоумышленники могут сознательно использовать эту «лазейку», предоставляя ложную информацию о принадлежности автомобиля. Это особенно актуально в регионах с высоким уровнем автомобильных краж.

Также неясен механизм действий в ситуациях, где доступ к базе данных временно невозможен. Например, в удаленных районах или при отсутствии связи. Как быть, если автомобиль числится за другим лицом, но водитель уверяет, что использует машину законно?

Наконец, отмена эвакуации может привести к ослаблению дисциплины среди водителей. Некоторые начнут пренебрегать правилом возить документы, зная, что серьезных последствий не будет.

Идея имеет благие цели, но для успешной реализации требуются детальная проработка механизмов проверки и строгий контроль.