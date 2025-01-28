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Холдинг закупил два 3D-принтера для печати запчастей с высокой точностью

На КАМАЗе будут печатать необходимые запчасти на 3D-принтере

Использование 3D-принтеров позволит печатать необходимые запчасти с высокой точностью, а также избавиться от складирования больших запасов деталей. Об этом заявила заместитель главного инженера по развитию КАМАЗ Ольга Брелякова.

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Комментируя приобретение предприятием двух комплектов 3D-принтеров, она подчеркнула, что в мировой практике порядка 60% поломок оборудования происходит из-за неправильного ТО, а из-за сложностей с логистикой приходится долго ждать необходимые комплектующие, все это негативно сказывается на процессе восстановления, отметила Брелякова.

«Печать запасных частей и деталей для эксплуатируемого оборудования, машин и механизмов позволяет при наличии оригинала или 3D-модели буквально за несколько дней изготовить деталь с нуля. Благодаря такому подходу можно организовать выпуск деталей, которые уже сняты с производства, или экстренно произвести компоненты для исключения простоя оборудования», – цитирует замглавного инженера пресс-служба завода.

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Процесс печатания на принтере начинается с подачи пластиковой нити (филамента) через экструдер, который наносит материал на подвижную платформу в заданном месте слой за слоем. В результате создается физическая копия компьютерной 3D-модели. Процесс проходит под строгим контролем программного обеспечения, благодаря этому методу можно с высокой точностью производить даже самые сложные детали, констатирует Брелякова.

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На новых принтерах можно «распечатать» небольшие элементы, заглушки, фиксаторы, корпуса, держатели и многое другое. Особенно ценной является возможность быстрого создания прототипов и малых партий изделий для тестирования и последующего внедрения в производство.

Еще одним плюсом использования 3D-принтеров является возможность отказаться от хранения больших запасов деталей, так как теперь любую запчасть можно создать в любой момент.

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Источник: kamaz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:КАМАЗ
Количество просмотров 9
28.01.2025 
Фото:КАМАЗ
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