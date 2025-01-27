Названы самые интересные автоновинки 2025 года

Топ-6 главных автоновинок 2025 года, которые привезут в Россию

В 2025 году было презентовано много новых моделей автомобилей, часть из которых будут доступны в России. Так, Tesla представила обновленный кроссовер Model Y. Дизайн экстерьера авто создан в стиле Cybertruck, а интерьер напоминает Model 3. Под капотом новинки электроустановка мощностью 299 л.с. и запасом хода 593 км в базе, а полноприводная версия имеет два электродвигателя и запас хода до 719 км.

Tesla Model Y

Haval презентовал новый кроссовер H7 с 2-литровым мотором мощностью 192 л.с. и множеством современных функций, у автомобиля большой сенсорный экран, имеются ассистенты вождения. Продажи новинки стартуют в марте.

Haval H7

Компания Volkswagen презентовала обновленный Talagon. Он стал еще больше, чем флагманский Teramont, и получил обновленный внешний дизайн с новыми бамперами, оптикой и решеткой радиатора.

Zeekr представила новый универсал 007 GT, он выйдет на китайский рынок во втором квартале 2025 года, а затем поступит в Европу. Автомобиль будет доступен с задним и полным приводом, с мощностью электрического двигателя от 422 до 646 л.с. Запас хода составит от 650 до 825 км.

Zeekr 007 GT

В январе текущего года бренд Aston Martin презентовал родстер Vantage Roadster, его внешний дизайн повторяет купе, выпущенное год назад. Под капотом новинки V8 двигатель от Mercedes-AMG мощностью 665 л.с. У автомобиля складная крыша. Скорости 96 км/ч родстер достигает за 3,5 секунды. У автомобиля матричные фары, 21-дюймовые колеса и премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins.

Компания Porsche представила в начале 2025 года спорткар 911 Carrera S. Внешне он похож на 911 Turbo, а под капотом установлена твин-турбо-«шестерка» мощностью 480 л. с. и 530 Н·м крутящего момента, 8-ступенчатый робот. Максимальная скорость спорткара составляет 308 км/ч.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: Autonews.ru