Дилеров ждут трудности в 2025 году: на конференции обсудили изменения авторынка

Глава Авто.ру Зарецкая: новые вызовы на авторынке требуют кардинальных перемен

Трансформация авторынка России вынуждает дилеров адаптироваться к новым условиям. Новые вызовы эксперты автоотрасли обсудили в ходе ежегодной конференции «Авто.ру Бизнес». О ее итогах и ситуации в автобизнесе рассказала руководитель сервиса «Авто.ру» Ксения Зарецкая.

По ее мнению, в 2025 году дилеры столкнутся с серьезными сложностями из-за высокой ключевой ставки Центробанка, увеличения утильсбора и роста цен на новые автомобили.

«Все это негативно скажется на покупательской способности, но мы не думаем, что количество дилеров уменьшится. Возможно, часть из них просто перейдет от продаж новыми автомобилями в продажи подержанными, поскольку рынок автомобилей с пробегом в России более активен и занимает долю 75%», – уточнила специалист.

Что касается трендов, на вторичном рынке, там растет количество предложений китайских брендов. По сравнению с 2022 годом на сегодняшний день доля автомобилей с пробегом из Китая выросла в четыре раза, а в Москве – в шесть раз, констатирует Зарецкая.

Негативным трендом Зарецкая называет слабеющую сферу автокредитования, дело в том, что доля кредитных продаж уже упала на 10-15%. Если высокие ставки сохранятся, тенденция снижения на рынке автозаймов продолжится, убеждена Зарецкая.

При этом она подчеркнула, что для потребителей большую роль играет удобство и простота сервиса, особенно в условиях жесткой конкуренции. Покупатели сейчас не готовы тратить больше часа на оформление автокредита, смена сотрудников банка раздражает, как и подписание большого пакета документов, указала Зарецкая.

Российским дилерам в нынешних условиях необходимо подстраиваться под все изменения и цифровизировать процессы, а также найти решения, которые сделают их быстрыми и удобными для покупателей, подытожила Зарецкая.

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Источник: lenta.ru