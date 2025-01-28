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Выпуск автомобилей в России резко вырос

НАПИ: производство автомобилей в России за 2024 год увеличилось на 32,5%

В России в прошедшем году производство всех типов автомобилей увеличилось на 32,5% относительно 2023 года и составило 976,5 тыс. единиц.

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При этом отмечается, что, если сравнивать с 2019 годом, производство автотехники в 2024 году упало на 43,2% из-за резкого снижения сборки легковых машин.

Уточняется, что производство всех типов коммерческой техники в истекшем году выросло по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост зафиксирован в сегменте легких коммерческих автомобилей (+19,5%) и автобусов (+14,4%).

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 15
28.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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