Выпуск автомобилей в России резко вырос
НАПИ: производство автомобилей в России за 2024 год увеличилось на 32,5%
В России в прошедшем году производство всех типов автомобилей увеличилось на 32,5% относительно 2023 года и составило 976,5 тыс. единиц.
При этом отмечается, что, если сравнивать с 2019 годом, производство автотехники в 2024 году упало на 43,2% из-за резкого снижения сборки легковых машин.
Уточняется, что производство всех типов коммерческой техники в истекшем году выросло по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост зафиксирован в сегменте легких коммерческих автомобилей (+19,5%) и автобусов (+14,4%).
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.
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Источник: НАПИ
Фото:АГН «Москва»
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28.01.2025
Фото:АГН «Москва»
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