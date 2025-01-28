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Цена этого популярного аналога Toyota Camry заметно изменилась в России

Седан Geely Preface подорожал на 359 тыс. рублей с начала продаж в России

Седан Geely Preface, продажи которого в РФ начались в августе 2024 года, с того времени подорожал на 359,2 тыс. руб. в базовой версии Luxury и на 349,2 тыс. руб. в топовой комплектации Flagship.

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Сейчас цена модели стартует от 3 359 190 руб. Столько он стоит в базовой комплектации. На старте продаж его предлагали за 2 999 990 руб.

Geely Preface
Geely Preface

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Старшая версия сейчас стоит 3 567 190 руб. (3 217 990 руб. в августе 2024 года).

Geely Preface по габаритам находится между Mercedes-Benz C-класса и E-класса. Он побольше Chery Arrizo 8, который преподносится в качестве замены Toyota Camry. Под капотом седана 2,0-литровый двигатель мощностью 200 л.с., 7-ступенчатый робот.

Geely Preface
Geely Preface

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 10
28.01.2025 
Фото:Geely
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