На батарею машины этого бренда дают 8 лет гарантии — в РФ представлен официально

Эксперт Коротков перечислил выгодные сегодня к покупке иномарки на авторынке РФ

Покупка подержанного автомобиля в текущих экономических условиях на фоне роста цен на новые машины может быть более выгодной с финансовой точки зрения, особенно в зимний период, до наступления весны. Таким мнением поделился CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

Он подчеркнул, что перед оформлением сделки очень важно тщательно проверять техническое состояние и юридическую чистоту подержанного транспортного средства.

Мнение эксперта

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com

– Если приоритетом является спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, гарантийное обслуживание и минимальные риски, без цели скорой перепродажи, то будет оправданным выбор нового автомобиля, несмотря на его более высокую стоимость.

На рынке новых автомобилей у российского покупателя есть два пути. Первый – приобретение автомобиля официально представленного бренда (чаще всего – китайского). Второй путь – покупка «серого» автомобиля по серому импорту, констатирует эксперт. Приобретая автомобиль у официального дилера, покупатель получает гарантийное обслуживание и наличие оригинальных запчастей, подчеркивает Коротков.

«Мы советуем рассматривать ходовые модели популярных брендов, например Haval Jolion. Если отойти от бензиновых авто, можно рассмотреть гибридные автомобили, официально представленные в РФ, производители которых в качестве демонстрации надежности машин предлагают большую гарантию, например бренд ROX предлагает целых восемь лет гарантии на батарею», – советует специалист.

Что касается покупки машины, ввезенной по параимпорту, у россиян есть больший выбор, но необходимо тщательно рассчитать момент покупки из-за растущего утильсбора и колебаний валют. Стоит помнить, что в этом случае за гарантийным обслуживанием придется обращаться в страну, откуда был привезен автомобиль, напоминает Коротков.

На вторичном рынке потребительский cпрос, в основном. сосредотачивается на автомобилях возрастом 3-5 лет с небольшим пробегом, уточняет Коротков.

«Такие машины идеально соответствуют оптимальному соотношению цена/качество. В то же время предложение в этом сегменте ограничено, что создает дисбаланс на рынке, поэтому за достойный вариант придется побороться. Мы рекомендуем выбирать японские автомобили, в сегменте SUV, например Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander, они славятся надежностью и меньше подвержены инфляции», – перечисляет эксперт.

В заключение Коротков напомнил, что в России с 1 января 2025 года увеличился утильсбор, на этом фоне цены на импортируемые машины значительно выросли. Для автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров сумма утильсбора выросла с 556,2 тыс. до 667,4 тыс. рублей. В сочетании с колебаниями курса валют и высокой ключевой ставкой Центробанка цены на авторынке РФ в 2025 году могут увеличиться примерно на 10-15%, резюмировал Коротков.