Мы знаем, модели каких марок россияне ищут чаще всего на вторичке — топ-5

Эксперты выяснили, какие авто с пробегом чаще всего интересуют россиян

Российские автовладельцы в 2024 году, как правило, проверяли историю автомобилей марки BMW с пробегом. Такими данными поделились аналитики сервиса «Отчеты Авто.ру».

В ходе исследования выяснилось, что в приоритете у россиян автомобили премиальных немецких марок. Именно их историю в прошлом году чаще всего проверяли покупатели. Кроме подержанного BMW (10% всех отчетов) пользователи сервиса интересовались такими марками, как Mercedes-Benz (8%), Lada (6,8%) и Kia (6,4%), а также Volkswagen (6,1%).

Что касается модельного рейтинга, то лидером тоже стал бренд BMW – с моделями 3 Series и 5 Series. На обе модели пришлось по 1,7% всех отчетов. А замыкает топ-3 с небольшим отрывом Ford Focus.

Рейтинг объявлений машин с пробегом от собственников в 2024 году возглавляет седан Volvo S60 2020 года выпуска. Эту модель продавали по цене 2,6 млн рублей. На втором месте – спорткупе Toyota Supra четвертого поколения стоимостью 2,4 млн рублей. В топ-5 вошли также BMW 530d 2020 года (4,2 млн рублей), Lamborghini Urus 2019 года (23 млн рублей) и BMW 330i выпуска 2018 года за 2,6 млн рублей.

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Источник: iz.ru