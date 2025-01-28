Два популярных кроссовера приятно подешевле в России: названы цены

Бренд Exeed снизил цены на кроссоверы LX и RX в России на 50-200 тыс. рублей

Китайская марка Exeed снизила цены на популярные в России кроссоверы LX и RX. В обновленной версии компактного кроссовера LX базовая версия Business стала доступнее на 50 тысяч рублей (актуальная цена 3 040 000 рублей). Под капотом этого автомобиля 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., вариатор.

Полноприводная модификация Prestige AWD подешевела на 150 тысяч рублей (актуальная цена 3 675 000 рублей).

Exeed LX

Купеобразный кроссовер RX в комплектации Urban подешевел на 200 тысяч рублей и стоит теперь 4 550 000 рублей. У автомобиля есть светодиодная оптика, панорамная крыша и кожаный салон с вентиляцией и массажем передних сидений.

Оба кроссовера получили также современные системы безопасности.

Exeed RX

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

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Источник: Exeed