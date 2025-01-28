#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
28 января
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
В Казани продают самодельный спорткар за 7,5...
Avatr 11
28 января
В России продают кроссовер с пожизненной гарантией – известны цены 3-х комплектаций
В России стартовали продажи кроссовера...
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
28 января
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
ГД РФ приняла закон о новом способе оформления...

Два популярных кроссовера приятно подешевле в России: названы цены

Бренд Exeed снизил цены на кроссоверы LX и RX в России на 50-200 тыс. рублей

Китайская марка Exeed снизила цены на популярные в России кроссоверы LX и RX. В обновленной версии компактного кроссовера LX базовая версия Business стала доступнее на 50 тысяч рублей (актуальная цена 3 040 000 рублей). Под капотом этого автомобиля 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., вариатор.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Полноприводная модификация Prestige AWD подешевела на 150 тысяч рублей (актуальная цена 3 675 000 рублей).

Exeed LX
Exeed LX

Рекомендуем
Новый кроссовер от 1,99 млн рублей — на чем китайцы сэкономили?

Купеобразный кроссовер RX в комплектации Urban подешевел на 200 тысяч рублей и стоит теперь 4 550 000 рублей. У автомобиля есть светодиодная оптика, панорамная крыша и кожаный салон с вентиляцией и массажем передних сидений.

Оба кроссовера получили также современные системы безопасности.

Exeed RX
Exeed RX

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: Exeed

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 16
28.01.2025 
Фото:Exeed
Поделиться:
Оцените материал:
0